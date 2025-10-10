産業ガス大手のエア・ウォーターは10日、過去の決算で不適切な会計処理があった問題で、社内調査の結果、現時点での影響額が約25億円に上ると発表した。外部の弁護士らで構成する特別調査委員会を設置しており、類似事案の有無や原因究明を進める。今年7月に実施した自主点検で、子会社の日本ヘリウム（川崎市）で19億円の不適切な処理を確認したという。その後の調査では、エア・ウォーターのプラントガス部や別の子会社2社で