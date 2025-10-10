【シカゴ＝平沢祐】米大リーグの地区シリーズ（５回戦制）は９日、ナ・リーグの第４戦が行われ、大谷、山本、佐々木のドジャース（西地区１位）は延長十一回、フィリーズ（東１位）に２―１でサヨナラ勝ちし、リーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。３番手で救援した佐々木が３回無失点と好投。１番指名打者の大谷は無安打だった。鈴木と今永のカブス（中２位）はブルワーズ（中１位）に６―０で勝利し２勝２敗とした。鈴木は１安