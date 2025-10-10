1〜4番の上位打線が完全に沈黙【MLB】ドジャース 2ー1 フィリーズ（日本時間10日・ロサンゼルス）痛恨の失策が注目を集める一方で、自慢の打線が沈黙した。フィリーズは9日（日本時間10日）、敵地で行われたドジャースとの地区シリーズ第4戦に1-2でサヨナラ負けを喫した。オリオン・カーカリング投手の失策が話題を集める中で、地元メディアはカイル・シュワーバー外野手らの不振を指摘した。今季終了が決まった直後、地元メデ