モノトーンの相棒を白からグレーに変えてみると？コントラストが落ち着くことにより、もっとやさしく見え、いっそう深みが増し、これまで以上にスマートに近づける。シックな見た目は保ちながら、必然的に鮮度が上がる配色でシンプルの幅を拡大。「メリットばかりの無彩色」黒とグレーの掛け合わせ方近くにある色でのマイナーチェンジで無理なく「好き」の幅を広げる。まったく違う色じゃないからこその相乗効果を実例でお届けし