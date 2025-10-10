“ボクシング界のゆうこりん”ことＷＢＡ女子世界ミニマム級（４７・６キロ以下）王者・黒木優子（真正）が１０日、神戸市内の所属ジムで公開練習を行った。１８日（日本時間１９日）に敵地ドイツ・ハンブルクで行われるＷＢＯ同級王者サラ・ボルマンとの２団体世界王座統一戦に臨むサウスポー。自身初の海外世界戦は、アウェーで判定不利も予想されるが「ＫＯは狙いません」と明言。「狙うと、ダメなんです。１０ラウンド全部