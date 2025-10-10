２０２１年に史上最年少童謡歌手としてデビューした「ののちゃん」こと歌手の村方乃々佳のオフショットにフォロワーが仰天した。ミュージカル「ＳＰＹ×ＦＡＭＩＬＹ」で少女・アーニャ役を演じるののちゃん。１０日までにインスタグラムで「１０／９（木）日生初日公演でしたしょにちめでたいたくさんの方のご来場ありがとうございました！！」と感謝を伝えた。そして「のんちゃんの楽屋入り変装モードで逆に目立ち過