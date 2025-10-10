◇プロボクシング「PrimeVideoBoxing14」WBC世界バンタム級王座決定戦（2025年11月24日トヨタアリーナ東京）11月に世界初挑戦する、WBC世界バンタム級1位の那須川天心（27＝帝拳）のスパーリングパートナーとして、WBO世界同級王者クリスチャン・メディナ（25＝メキシコ）が10日、来日した。この日、帝拳ジムが公式ホームページで報告した。これまで那須川のスパーリング相手を務めてきたメディナは9月14日（名古屋