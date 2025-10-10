コメの平均価格は4週連続で5キロ4200円台の高値が続いています。農水省によりますと、今月5日までの1週間に全国のスーパーで販売されたコメ5キロあたりの平均価格は、前の週より6円下がって4205円でした。新米価格の高止まりが要因で、4週連続、4200円台の高値が続いています。これに先立って公表された今年の「コメの予想収穫量」は747万7000トンで、去年の実績より68万5000トン増える見込みです。予想通りであれば2017年以降で過