パレスチナ自治区ガザの和平計画をめぐる「第1段階」での合意について、イスラエル政府が正式に承認しました。イスラム組織ハマスが拘束するすべての人質が解放されることに期待の声があがるなか、それを複雑な気持ちで待つ人もいました。記者「テルアビブの広場です。人質解放の決定を受けて大勢の市民が集まり、パフォーマンスが行われるなどお祝いムードです」9日、アメリカのトランプ大統領によるイスラエルとイスラム組織ハマ