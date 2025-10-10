マリア・コリナ・マチャド氏＝2024年7月、ベネズエラ・カラカス（共同）【オスロ共同】ノルウェーのノーベル賞委員会は10日、2025年のノーベル平和賞を、ベネズエラの野党指導者で元国会議員の女性、マリア・コリナ・マチャド氏（58）に授与すると発表した。独裁色を強めるマドゥロ政権に対抗し、国民のため「民主的権利を促進してきた取り組み」を評価。近年の中南米で「類いまれな勇気を示した」と称賛した。ノーベル賞委は