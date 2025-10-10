東急田園都市線で信号システムの不備によって列車同士が衝突した事故をめぐり、東急電鉄は同じように衝突の可能性がある場所がほかに3か所あったと明らかにしました。東急田園都市線では、今月5日に川崎市の梶が谷駅で、信号システムの設定の不備が原因で普通列車と回送列車が衝突する事故が発生し、一部区間で運転を見合わせました。これを受け、東急電鉄はおとといまでに全線で信号システムの不備がないか調査を行っていました。