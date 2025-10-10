韓国オリーブヤング発の人気スキンケアブランド「BIOHEAL BOH（バイオヒールボ）」から、話題の引き締めケアアイテムが日本に先行上陸！美容成分を糸状にした“とろける糸束²”を配合した「プロバイオダーム™︎ 3Dリフティング バイオトクシルPLGAセラム」が10月25日に新登場。先行してロフト・PLAZAでも販売予定。韓国で注目の成分PLGA¹を贅沢に配合し、自宅で本格的なリフティングケア