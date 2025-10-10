東京・永田町に激震が走りました。10日午後に国会内で行われた自民・公明の党首会談。この場で公明党から高市総裁に連立政権を離脱する方針が通告されたのです。自民党・高市早苗総裁：一方的に連立政権からの離脱を伝えられました。これまで26年間にわたって野党の時代も含めて協力をし合ってきた関係でございますので、大変残念ではございましたけども、そういった結論になりました。公明党・斉藤鉄夫代表：自公連立政権について