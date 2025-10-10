俺はヒサシ。嫁のミヤコは息子のタケル（1歳）を連れて出ていった。けれど夫に寄生している専業主婦なんだから、そのうち頭を下げて帰ってくるだろう。離婚届に記入させられたときは驚いたが、どうせ本当に届け出るなんてできないはずだ。そう思いながら、ミヤコが出ていって数ヶ月が経った。今や家のなかにはゴミが散乱、洗濯物は汚れたまま山積み。テーブルには空になった弁当容器……。そんな部屋のなかで、俺はひとりビールを