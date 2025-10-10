スカパーJSATは8日、47都道府県のスポーツへの熱狂度を調査した「スカパー！スポーツ熱狂度都道府県ランキング2025」を発表した。プロ野球では、ソフトバンクホークスの本拠地がある福岡県が3位に入った。調査は9月19日から25日にかけてインターネットで実施され、各都道府県から50人ずつ、計2350人の回答を集めた。観戦頻度、SNSなどでの発信、観戦にかける費用の3項目から熱狂度を算出した。プロ野球の1位には広島県