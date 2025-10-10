プロ野球パ・リーグを2年連続で制した福岡ソフトバンクホークスの優勝祝賀パレードが、11月24日午前11時から、福岡市中心部の明治通りで実施されることが決まった。福岡商工会議所や県などでつくる実行委員会が10日に設立総会を開き、概要を決定した。コースは昨年と同じ。博多区の土居通り交差点付近から、中央区の平和台交差点辺りまでの約2・3キロ。主力選手らがオープンカーやバスに乗ってパレードする。昨年並みの２８万