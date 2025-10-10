福岡各地では今週末も、家族や友人と楽しめるイベントが開催されます。（イベントは天候等で変更、中止になる場合があります）長浜鮮魚市場市民感謝デー長浜鮮魚市場の一部を一般開放、新鮮な魚介類を販売する。午前9時半ごろからは解体したマグロを即時販売する人気の「本マグロの解体ショー・即売」。日時:10月11日(土)午前9時〜正午（鮮魚の販売は午前11時まで）場所:長浜鮮魚市場 （福岡市中央区）https://www.nishinippon.c