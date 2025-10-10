お年寄りによる輪投げの交流大会がきょう山形県天童市で開かれました。参加者はおよそ２４０人、最高齢は９４歳です。 【写真を見る】平均年齢は約80歳！ 最高齢は94歳！ 輪投げの交流大会で健康増進を（山形・天童市） この大会は県老人クラブ連合会が開いているもので、輪投げを通して健康増進を目指しています。 きょうは県内各地から５９チームおよそ２４０人が参加、試合は１チーム３人の団体戦で行われます