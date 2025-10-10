＜スタンレーレディスホンダ初日◇10日◇東名カントリークラブ（静岡県）◇6435ヤード・パー72＞今季好調の河本結が前半で4連続バーディを奪うなど、「65」のビッグスコアで、7アンダーの首位タイについた。今大会には同い年の渋野日向子、原英莉花、さらにはメジャーチャンピオンの古江彩佳、笹生優花、ホステスプロの岩井明愛、千怜と米国で戦う選手たちが参戦。「ゴルフファンとしてどんなプレーをするのか、一緒に回って見て