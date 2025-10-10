視覚障害のあるアメリカ人の男性が、徒歩で日本縦断に挑戦していてきょう、宇部市に入りました。（トニーさん）「真ん中が見えないんですねだから、下、横が見える部分なので」ハワイ在住のクリエイターのトニーさん。（表記:トニー・R・ベガ）18歳のときに視力の大部分を失いましたが、障害への理解を深めてもらおうと、地図アプリと白杖を頼りに日本縦断を目指しています。（トニーさん）「狭くな