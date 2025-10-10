知床観光船事故を受け設置予定だった羅臼町二カリウス地区の携帯電話基地局について、総務省は一度立ち止まり再検討する方針であることを説明しました。１０月１０日に斜里町で行われた会議で、総務省は携帯基地局の整備にかかわる対応状況について説明しました。２０２２年の観光船沈没事故を受け、知床半島の４か所に基地局を整備する計画が進んでいました。 このうち２か所は整備が完了したものの、生態系への影響を懸念する