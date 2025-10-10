全国高校サッカー選手権・北海道大会の開会式が１０月１０日に帯広市内で開かれました。高校３年間の集大成となる全国高校サッカー選手権。全道１５８校の中から各地区の予選を勝ち抜き、北海道大会に進んだのは２９校です。このうち優勝の１校だけが１２月から始まる全国大会に進むことができます。（帯広北高校主将二本松芯選手）「宣誓、我々選手一同は、チームメイト、チームスタッフ、家族、そして