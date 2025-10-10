全国各地の駅弁を集めた「駅弁まつり」がJR新山口駅で始まりました。日本で最初の鉄道が1872（明治5）年10月14日に新橋-横浜間で開通したことにちなんで今月14日は「鉄道の日」とされています。「駅弁まつり」には北は北海道、南は九州まで全国各地からおよそ40種類の駅弁が集まりました。「ドクターイエローのお弁当を買いました。上の子のために買いました。いますごいドクターイエロー大好きなのですご