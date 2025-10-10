日本の政治に大きな衝撃が走りました。連立の是非について協議した自民党と公明党のトップ会談。広島3区選出の公明党・斉藤代表が決断したのは連立の解消でした。県内の有権者などの反応です。10日午後、国会内の一室に入る自民党の高市早苗総裁と公明党の斉藤鉄夫代表。連立関係の継続か、解消か。注目の党首会談は約1時間半に及びました。そして…。■公明党斉藤鉄夫代表「自公連立政権については一旦白紙とし、これまでの関係