声優・梶裕貴（40）が10日、自身のXを更新し、娘がアニメ『忍たま乱太郎』を視聴した際の出来事を伝えた。【写真】大きくなった！手を繋ぐ梶裕貴＆娘の2ショットアニメ『忍たま』で浜守一郎役として出演している梶は、Xで「忍たま観てたら！娘が！はじめて！！『これパパ？』って！！！声で気づいてくれた！！うれしい！！！」と喜んだ。梶は2019年6月23日に声優の竹達彩奈と結婚。2022年11月に第1子誕生を報告している。