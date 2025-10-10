◇女子ゴルフツアースタンレー・レディースホンダ第1日（2025年10月10日静岡県東名CC＝6435ヤード、パー72）第1ラウンドが行われ、今季国内初戦の原英莉花（26＝NIPPONEXPRESSホールディングス）が5バーディー、1ボギーの68で回り、首位と3打差の16位発進した。「もうちょっとバーディーを取れたかなとは思うんですけど、初日だから良しとしようかな」9番では約5メートルのバーディーパットをねじ込み、ギャラリー