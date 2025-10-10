液体に混ぜて吸引し“ゾンビたばこ”とも呼ばれる指定薬物の「エトミデート」を国内に密輸したとして大分県警などの捜査で中国人3人が逮捕・起訴されていたことがわかりました。 密輸事件での摘発は全国で初めてです。 公開された押収品 ◆TOS山路謙成記者「白い粉末状のこちらが押収された指定薬物。これらを液体に加工し電子タバコにして販売しようとした」 医薬品医療機器等法違反の疑いで逮捕・起訴