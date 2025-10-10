東京地検は10日、俳優清水尋也被告（26）＝麻薬取締法違反罪で起訴＝と共同で大麻を所持したとして、同法違反容疑で警視庁に逮捕された俳優遠藤健慎さん（24）を不起訴にした。理由を明らかにしていない。9月1日ごろに東京都杉並区の清水被告宅で、大麻を含む植物片を清水被告らと所持したとして、同22日に逮捕された。捜査関係者によると、逮捕時に遠藤さんは容疑を否認していた。