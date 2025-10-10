今年のコメの収穫量が、去年に比べておよそ63万トン増える見通しとなりました。農林水産省は今年の主食用のコメについて、収穫量を715万3000トンと見込み、去年に比べて63万4000トン増える見通しだと明らかにしました。小泉農水相は臨時の会見で、「コメが足りなくなる状況にはない」「必要なときに必要なだけのコメを安心してお買い求めいただければ」と呼びかけ、「不足感を払拭したといえる新たな段階に入った」と強調しました