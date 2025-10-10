車両が横転しました。事故があったのは、石川県珠洲市高屋町の農道で、10日午前9時半頃「人がトラックの下敷きになっている」と、消防に通報がありました。この事故で、小型運搬車を運転していたとみられる珠洲市の72歳の男性が病院に搬送されましたが、10日正午頃、死亡が確認されました。車両は、道路脇ののり面に乗り上げた後、横転したとみられ、警察では事故の詳しい原因を調べています。