来年3月の金沢市長選に再選出馬を表明している現職の村山卓氏が10日、国民民主党石川県連に推薦を要請しました。国民石川県連では、他の出馬の動きをみながら今月27日の幹事会で、知事選の推薦と共に方向性を示すとしています。国民民主党石川県連・小竹 凱 代表：「全体の構図が見えてきてから、しっかり県連の中で、幹事会で確認していこうと考えています」村山氏は今後、市議会の非自民系会派や他の政党にも、広く推薦願を提出