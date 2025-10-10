大相撲のロンドン公演（１５〜１９日、ロイヤル・アルバート・ホール）が３４年ぶりに行われる。同公演に向けて、日本相撲協会の英語圏向けユーチューブチャンネル「ＳＵＭＯＰＲＩＭＥＴＩＭＥ」では、大相撲の見どころを英語で紹介する動画が公開された。動画では「相撲は単なるスポーツではありません。もともと五穀豊穣と天下泰平を祈願する儀式として始まりました。つまり、相撲はスポーツである前に神聖な儀式なので