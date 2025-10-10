ユニークな競技で知られる大分県の大分工業高校の体育大会が10日行われ、生徒たちが白熱した戦いを繰り広げていました。 台風の影響もまだない秋晴れの下、迫力ある応援合戦で幕を開けた大分工業の体育大会。 全校生徒およそ1000人が参加し、6つの科が各競技の合計点で優勝を競います。 ガチョウとカメ 注目は、ユニークな名物競技です。 こちらは「ガチョウとカメ」。 2人1組で体を組みガチョウ