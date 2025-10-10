和歌山県和歌山市築港出身のラッパー・MIKADOが、初のワンマンライブ「HELLO GUNSO」を11月25日（火）に渋谷WWW Xにて開催することを発表した。今年6月に全21曲収録のアルバム『HOMUNCULUS』リリース、「MIKADO HOMUNCULUS CLUB TOUR 2025」を全国23カ所にて敢行したMIKADO。本公演「HELLO GUNSO」はMIKADOによる独演会に近い形でのステージングを予定しており、和歌山から東京、全国各地へと名を轟かせていった彼の足跡を辿るかの