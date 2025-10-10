夏にたくさん使ったエアコン、皆さん、いつ掃除しますか？ プロに掃除を頼むならこの秋がおすすめなんだそうです。その理由などを取材しました。 エアコンクリーニングの様子 記録的な暑さだった2025年の夏。エアコンの売り上げも好調で毎日使い続けた人も多かったのではないでしょうか。 夏に活躍したエアコンですが実は、今後使うには注意が必要です。 ◆エディオン大分サービスステーシ