彰子が中宮の位に就く大長編恋愛小説『源氏物語』を描いた、平安時代の才女／まんが人物伝 紫式部（1）華やかな平安の貴族社会を舞台に、美しい源氏の君の恋模様を描いた『源氏物語』。世界最古の長編小説と言われ、今なお多くの人に読み継がれている物語です。この大ベストセラーを生み出したのが、2024年の大河ドラマの主人公にもなった紫式部。漢学に長けた父・藤原為時の娘として生まれ、平安貴族の世を生き抜いた女性です。父