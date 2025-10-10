ドル指数は小反落、週末を控えてドル高の流れに調整入る＝ロンドン為替 本日はドル指数が低下している。週末を控えて、今週のドル高の動きにやや調整が入っている。値幅は９９．４２９から９９．２０８までと比較的小幅にとどまっており、ドル高の流れには特段の変化はみられていない。 ドルインデックス＝99.30(-0.24-0.24%)