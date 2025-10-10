欧州株売買交錯し方向感乏しい、資源関連や防衛関連が軟調 東京時間18:46現在 英ＦＴＳＥ100 9500.05（-9.35-0.10%） 独ＤＡＸ24575.83（-35.42-0.14%） 仏ＣＡＣ40 8043.94（+2.58+0.03%） スイスＳＭＩ 12612.78（+3.63+0.03%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間18:46現在 ダウ平均先物DEC 25月限46631.00（+38.00+0.08%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限