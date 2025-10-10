大分県内屈指の進学校である大分上野丘高校の創立140年を記念した式典が10日、大分市で開かれました。 大分上野丘高校創立140年記念式典 大分市の大分上野丘高校は明治時代の1885年に旧制大分中学校として開校し、2025年で創立140年の節目を迎えました。 10日は市内で記念式典が開かれ、在校生や卒業生などおよそ1200人が出席しました。 大分上野丘高校創立140年記念式典 この中では、生徒を代