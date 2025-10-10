公明党が連立政権から離脱する方針を決めたことから、時間外で取引される日経平均株価の先物は4万7500円台まで下落しました。10日の東京株式市場では、午後から行われた自民党と公明党の党首会談の行方が懸念され、日経平均株価の終値は前の日より491円下落し、4万8088円で取引を終了しました。取引終了後の午後3時半すぎに、公明党の斉藤代表が自民党との連立から離脱する方針を発表すると、時間外で取引されている日経平均の先物