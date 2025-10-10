キリンビバレッジは、2025年10月11日から13日まで、東京・名古屋・大阪で「午後の紅茶 FRUITS & ICE TEA STAND」を開催します。午後ティー新作＆限定バッグが無料でもらえる 9月23日に発売された「午後の紅茶 FRUITS & ICE TEA オレンジとグレープフルーツ/白ぶどうとレモン」の2品の発売を記念して、東京・名古屋・大阪の3都市で限定イベントを開催。来場者には、「午後の紅茶 FRUITS & ICE TEA オレンジとグレープフ