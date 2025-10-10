東急電鉄田園都市線の梶が谷駅（川崎市高津区）で信号システムの設定ミスにより５日夜に発生した列車同士の衝突・脱線事故で、東急電鉄は１０日、別の２駅３か所でも同様の設定ミスが見つかったと発表した。事故後、梶が谷駅と線路の形状が似ている東急電鉄が所有する鉄道７路線計３３駅の信号システムを調べたところ、田園都市線・大井町線の二子玉川駅の１か所と、東急新横浜線の新横浜駅の２か所で、同様の設定ミスがあった