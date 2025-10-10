中国山東省の青島港に入港するコンテナ船＝9日（共同）【北京共同】中国交通運輸省は10日、米国の企業や個人が所有または運航する船舶が中国に寄港する際に特別手数料を取ると発表した。米国が実施する同様の措置への対抗策で、中国側も米国と同じ14日から開始する。交通運輸省は報道官談話で「中国の海運企業の権益を守るための正当な措置だ」と主張。「米国に対し、直ちに誤った行為を改めるよう強く求める」とした。米国