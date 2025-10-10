1949年に旧国鉄の東京・三鷹駅で6人が死亡した「三鷹事件」をめぐり、死刑が確定して病死した元運転士の遺族による再審請求審で、東京高裁が鉄道設備の専門家の証人尋問を行うことがわかりました。一連の再審請求審を通じて証人尋問が行われるのは初めてです。「三鷹事件」は旧国鉄の三鷹駅で1949年に無人の電車が暴走して脱線し、6人が死亡したもので、電車転覆致死の罪で元運転士の竹内景助元死刑囚の死刑が確定しています。竹内