佐賀県警でDNA鑑定の不正が繰り返されていた問題を巡り、大分県警は10日の会見で鑑定の進捗状況の管理などをより厳格化する方針を示しました。 県警定例会見 佐賀県警では科学捜査研究所に所属していた職員がDNA鑑定の不正を繰り返していたことが明らかになっています。 警察庁は8日、首席監察官などを派遣し、原因の究明などを行う特別監察を始めています。 この問題を受けて、大分県警は10日の定例会見で、鑑