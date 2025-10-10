テレビ朝日系「夫が寝たあとに」が７日に放送され、藤本美貴、横澤夏子がＭＣを務めた。この日は「妊娠＆出産未公開ＳＰ」。ゲスト出演のバカリズムは愛妻が出産後にタクシーに乗車した日のことを回想。「生まれた後に何日間か産婦人科に（妻は）入院するじゃないですか。僕は仕事の前とか、仕事終わりに行くんですよ。お見舞いというか。で、横浜の方で仕事があって、そっから病院に駆けつけるっていう。生まれた後ですよ