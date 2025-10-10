漫才コンビ「飛び蹴りサワー」のかどちゃん（45）が10日、X（旧ツイッター）を更新し、コンビ解散を発表した。「ご報告」と前置きしたXでは「この度、飛び蹴りサワーを解散することになりました。お互いに良さを引き出せていないと感じたことが主な理由です」「何回目の解散やねんという話ですが、恥ずかしながら、まだ芸人は続けたいと思っております。少しでも気にかけてくださった皆さん、今までありがとうございました」と伝え