部下の職員をののしるなどのハラスメント行為をしたとして、北秋田市消防本部に勤務する51歳の男性主幹が戒告の懲戒処分を受けました。10日付で戒告の懲戒処分を受けたのは、北秋田市消防本部予防課の51歳の男性主幹です。北秋田市消防本部によりますと男性主幹は部下に対し、「ボケ」「クソ」「くされ」などとののしる発言を日常的に繰り返していたほか、無視をしたり、高圧的な態度をとったりしていました。今年6月に被害者から