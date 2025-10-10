山口県美祢市で、長年にわたり地域を見守ってきた蒸気機関車（SL）の移転イベント「C58蒸気機関車引越し大作戦！」が行われます。2025年10月12日(日)に美祢市役所敷地内で開催。SLをクレーンで吊り上げる貴重な光景が一般公開される予定。地域の発展を支えたSLの新たな門出を祝う、またとない機会となりそうです。半世紀ぶりの“お引越し”を盛大にお祝いこのC58 36蒸気機関車は、かつて美祢線を駆け、市の発展に貢献した機関車で