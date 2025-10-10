JR四国は好調なインバウンド需要を背景に、香川県で3軒目となる簡易宿所を高松市にオープンします。きのう（9日）報道陣に公開されました。 【写真を見る】JR四国が香川県に3軒目の簡易宿所オープンへ築39年の民家を改修し4つの客室1泊素泊まりで1人6,000円から JR高松駅に近い高松市西の丸町に完成した「Setolive別邸・by4SSTAY」です。 JR四国は空き家や空き店舗などを活用した宿泊施設を徳島県と香川県で展